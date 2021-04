Royal Family, compleanno Regina Elisabetta: annullati i festeggiamenti per i suoi 95 anni (Di martedì 20 aprile 2021) La Regina Elisabetta non festeggerà i suoi 95 anni: dopo 73 anni, sarà il primo compleanno senza il Principe Filippo. Ecco come trascorrerà il giorno in cui compie gli anni. Sono giorni duri e dolorosi per la Royal Family che lo scorso 9 aprile ha dovuto dire addio al Principe Filippo di Edimburgo. E’ passato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 20 aprile 2021) Lanon festeggerà i95: dopo 73, sarà il primosenza il Principe Filippo. Ecco come trascorrerà il giorno in cui compie gli. Sono giorni duri e dolorosi per lache lo scorso 9 aprile ha dovuto dire addio al Principe Filippo di Edimburgo. E’ passato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

