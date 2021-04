Rosalinda Cannavò: la tenera dedica ad Andrea Zenga dopo 2 mesi di fidanzamento (Di martedì 20 aprile 2021) Rosalinda Cannavò ha deciso di fare una tenerissima dedica d'amore ad Andrea Zenga in occasione dei loro primi 2 mesi insieme su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 20 aprile 2021)ha deciso di fare una tenerissimad'amore adin occasione dei loro primi 2insieme su Notizie.it.

Advertising

Whiteyeice : Io ho bisogno che Rosalinda Cannavò mi spieghi il perché... Te ne prego, porqué? Porqué? #rosalinda - baumanstyle : Entra nel GF come Adua del Vesco, ne esce come Rosalinda Cannavò, e i suoi “fan” iniziano a chiamarla “rosina” e “rosy” NON VE LA MERITATE - ZengaGfvip : - coinbain : vo ve non stato mio figlio vai rosalinda cannavo mostre seu poder - DarcyKant : questo momento carinissimo ?? 'Chiacchiere a bordo piscina ' - Dayane Mello Rosalinda Cannavò #rosmell...… -