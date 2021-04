' Rompono i muri per mettere la fibra ottica' Scoppia l' ira dei condomini contro gli operai

(Di martedì 20 aprile 2021) SENIGALLIA - Caos in diversidove sono dovuti intervenire i carabinieri. Chiamati anche i vigili urbani e lamentele sono arrivate in Comune. È successo in via Montegrappa, in via Frescobaldi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rompono muri

corriereadriatico.it

SENIGALLIA - Caos in diversi condomini dove sono dovuti intervenire i carabinieri. Chiamati anche i vigili urbani e lamentele sono arrivate in Comune. È successo in via Montegrappa, in via Frescobaldi ...Itas Trentino: 7, 10 ace, 23 errori in battuta, 7 errori azione, 51% in attacco, 43% (17%) in ricezione. Mvp: Lucarelli.Via libera a interventi su ingresso, muri perimetrali, viali e camera mortuaria Meazza: «Presto il progetto esecutivo per l’ampliamento del tempio crematorio» ...Il quinto furto in un solo anno: l’associazione City Angels di via Rose ieri mattina si è svegliata con l’ennesima sorpresa. A scoprirlo,... Scopri di più ...