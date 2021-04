Romagnoli e Gigio | la fascia scotta | il futuro incerto dei capitani del Milan

(Di martedì 20 aprile 2021) Dal 1982 al 2013 ilha avuto tre. Soltanto tre. Sarebbe incredibile, se non fosse che i tre signori in questione rispondono ai nomi di Franco Baresi, Paolo Maldini e Massimo Ambrosini. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Romagnoli Gigio

La Gazzetta dello Sport

? Anche prima dell'infortunio che gli ha fatto saltare le ultime partite, il posto da titolare dial centro della difesa era apparso meno saldo: Tomori, azzeccatissima aggiunta del mercato ......è rimasto in panchina capitan, di conseguenza domani contro il Sassuolo potrebbe toccare a lui e in questo caso avremmo un ballottaggio Tomori - Kjaer per l'altra maglia davanti a...Probabili formazioni Milan Sassuolo, Serie A: diretta tv e notizie alla vigilia su moduli e titolari per la partita attesa domani sera allo stadio Meazza.Lo scambio Bernardeschi-Romagnoli, il possibile ritorno di Kean, il futuro di De Ligt. Ma anche De Paul e Pogba, senza sottovalutare Gigio Donnarumma. Sono sempre tanti gli argomenti tra la Juventus..