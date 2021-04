Roma, tegola pesante per Fonseca (anche in vista del Manchester) (Di martedì 20 aprile 2021) Una settimana bollente per la Roma di Fonseca, una tegola pesante è emersa per l’allenatore Fonseca proprio in queste ore. Per la Roma si prepara un trittico di partite molto complesso, addirittura proibitivo considerando gli avversari che i giallorossi si troveranno di fronte. La squadra giallorossa, infatti, dovrà affrontare nel turno infrasettimanale l’Atalanta, in quello Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 20 aprile 2021) Una settimana bollente per ladi, unaè emersa per l’allenatoreproprio in queste ore. Per lasi prepara un trittico di partite molto complesso, addirittura proibitivo considerando gli avversari che i giallorossi si troveranno di fronte. La squadra giallorossa, infatti, dovrà affrontare nel turno infrasettimanale l’Atalanta, in quello Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

roma_magazine : ROMA - Tegola per Fonseca: lesione al flessore per Pedro - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Tegola per Fonseca: lesione al flessore per Pedro - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Tegola per Fonseca: lesione al flessore per Pedro - susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - Tegola per Fonseca: lesione al flessore per Pedro - napolimagazine : ROMA - Tegola per Fonseca: lesione al flessore per Pedro -