(Di martedì 20 aprile 2021) Trasporto pubblico da vaccinare. Così è a rischio nella capitale, dove23i lavoratori si fermeranno per protestare contro le mancate tutele riservate al settore nell'ambito dei contagi ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @leggoit: #Roma, sciopero degli autisti di bus e metro venerdì 23 aprile: «Vogliamo essere vaccinati subito» - davidedesario : Roma, sciopero degli autisti di bus e metro venerdì 23 aprile: «Vogliamo essere vaccinati subito» #atac #roma… - leggoit : #Roma, sciopero degli autisti di bus e metro venerdì 23 aprile: «Vogliamo essere vaccinati subito» - mcaratozzolo58 : RT @MetrodiRoma: >>> #SCIOPERO <<< 4 ore di sciopero dei trasporti a #Roma questa settimana. Ecco i dettagli! - MetrodiRoma : >>> #SCIOPERO <<< 4 ore di sciopero dei trasporti a #Roma questa settimana. Ecco i dettagli! -

Ultime Notizie dalla rete : Roma sciopero

RomaToday

Proclamato dal sindacato Orsa, alointeresserà la rete Atac: quindi bus, metropolitane, ferrovie concesse, linee periferiche gestite dallaTpl. Durerà 4 ore, dalle 20.30 a fine ...Proclamato dal sindacato Orsa, alointeresserà la rete Atac: quindi bus, metropolitane, ferrovie concesse, linee periferiche gestite dallaTpl. Durerà 4 ore, dalle 20.30 a fine ...Trasporto pubblico da vaccinare. Così è a rischio nella capitale, dove venerdì 23 aprile i lavoratori si fermeranno per protestare contro le mancate tutele riservate al ...In sciopero della fame e malato, i suoi amici temono per la sua salute. I medici del lager affermano che le sue condizioni sono “soddisfacenti”. Le dimostrazioni dei “navalnisti&rdqu ...