Roma, incidente per il Premier Mario Draghi: la scorta tampona un’auto, lui scende e si scusa (Di martedì 20 aprile 2021) Ha dimostrato umiltà ed educazione il Presidente del Consiglio Mario Draghi che ieri, 19 aprile, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a catena. Lo scontro è avvenuto a Roma, in viale Bruno Buozzi, nel quartiere Parioli. L’incidente e le scuse Il Presidente del Consiglio si trovava a bordo di una Volkswagen Passat: l’auto ha tamponato una Lancia Y che si era a sua volta scontrata con una vettura che la precedeva, una BMW, che aveva frenato per far passare una persona sulle strisce pedonali. A seguito dell’incidente, per fortuna senza feriti, Draghi è sceso dall’auto insieme ai conducenti delle altre vetture e si è scusato per l’accaduto, per poi salire sulla seconda vettura di scorta, un’Alfa, che non è rimasta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 aprile 2021) Ha dimostrato umiltà ed educazione il Presidente del Consiglioche ieri, 19 aprile, è rimasto coinvolto in unstradale a catena. Lo scontro è avvenuto a, in viale Bruno Buozzi, nel quartiere Parioli. L’e le scuse Il Presidente del Consiglio si trovava a bordo di una Volkswagen Passat: l’auto hato una Lancia Y che si era a sua volta scontrata con una vettura che la precedeva, una BMW, che aveva frenato per far passare una persona sulle strisce pedonali. A seguito dell’, per fortuna senza feriti,è sceso dall’auto insieme ai conducenti delle altre vetture e si èto per l’accaduto, per poi salire sulla seconda vettura di, un’Alfa, che non è rimasta ...

