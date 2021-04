Roma, il club rinnega la Superlega: “Disapproviamo questo sistema chiuso e legato al denaro” (Di martedì 20 aprile 2021) La Roma si schiera contro la Superlega.VIDEO Superlega, il presidente del Real Madrid, Florentino Perez: “Progetto per salvare il calcio. Uefa? Un monopolio”Diversi club di tutto il panorama calcistico europeo stanno esprimendo la loro opinione rispetto alla creazione del nuovo, indipendente, torneo internazionale. Tale nuova competizione sembra voler a tutti gli effetti scrivere un nuovo capitolo del calcio moderno, andando a ridisegnare i confini di uno sport basato sempre più sull'aspetto meramente economico. Diversi sono stati i protagonisti che, nel corso delle ultime ore, si sono schierati in favore dei sani valori sportivi e della passione che il calcio sa regalare a milioni di sostenitori nel mondo. Anche la Roma ha voluto prendere la sua ferma posizione, schierandosi attraverso un comunicato ... Leggi su mediagol (Di martedì 20 aprile 2021) Lasi schiera contro la.VIDEO, il presidente del Real Madrid, Florentino Perez: “Progetto per salvare il calcio. Uefa? Un monopolio”Diversidi tutto il panorama calcistico europeo stanno esprimendo la loro opinione rispetto alla creazione del nuovo, indipendente, torneo internazionale. Tale nuova competizione sembra voler a tutti gli effetti scrivere un nuovo capitolo del calcio moderno, andando a ridisegnare i confini di uno sport basato sempre più sull'aspetto meramente economico. Diversi sono stati i protagonisti che, nel corso delle ultime ore, si sono schierati in favore dei sani valori sportivi e della passione che il calcio sa regalare a milioni di sostenitori nel mondo. Anche laha voluto prendere la sua ferma posizione, schierandosi attraverso un comunicato ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Per celebrare il 2774° Natale di Roma, il Club e #RomaCares hanno dato il via a una serie di iniziative rivolte a… - FBiasin : La lista dei 20 club col valore maggiore per Forbes (@CalcioFinanza) 1 Barça 4,76 mld dollari 2 Real 4,75 3 Bayer… - Dalla_SerieA : Roma-Atalanta, Gollini è fra gli obiettivi di mercato - - Mediagol : #Roma, il club rinnega la Superlega: 'Disapproviamo questo sistema chiuso e legato al denaro' - sportli26181512 : Superlega, la Roma tuona: “Fortemente contrari, certe cose valgono più dei soldi”: Superlega, la Roma tuona: “Forte… -