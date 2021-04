Roma Fringe Festival 2021: si torna a teatro per la finale? (Di martedì 20 aprile 2021) Potrebbe essere il Roma Fringe Festival il primo Festival teatrale in presenza del 2021: il Festival, in occasione della finale nazionale già prevista per il 26 aprile al teatro Vascello, qualora dovessero essere confermate le ultime notizie in merito a teatri e cinema, si prepara ad accogliere in totale sicurezza e distanziamento i primi spettatori. Roma Fringe Festival 2021: il programma Nell’inedita veste streaming online su www.teatro.it, il Roma Fringe Festival, dal 18 al 24 aprile 2021, dal teatro Eliseo e dal teatro Vascello, torna con 21 ... Leggi su funweek (Di martedì 20 aprile 2021) Potrebbe essere ilil primoteatrale in presenza del: il, in occasione dellanazionale già prevista per il 26 aprile alVascello, qualora dovessero essere confermate le ultime notizie in merito a teatri e cinema, si prepara ad accogliere in totale sicurezza e distanziamento i primi spettatori.: il programma Nell’inedita veste streaming online su www..it, il, dal 18 al 24 aprile, dalEliseo e dalVascello,con 21 ...

