Roma | Cappa Iv | ‘sosteniamo Calenda | non andiamo al tavolo centrosinistra’

Roma, 20 apr (Adnkronos) – "Noi sosteniamo Carlo Calenda, il miglior candidato che il centrosinistra potrebbe sostenere. E' il campo da ottobre, è il migliore in campo, un ex ministro che ama Roma e che potrebbe riportare Roma al posto che merita. Per questo non partecipiamo stasera alla riunione del tavolo del centrosinistra a Roma". Lo spiega Marco Cappa, coordinatore di Italia viva nella Capitale.

