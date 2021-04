Rock ‘Em Sock ‘Em | in fase di sviluppo il film con Vin Diesel

Leggi su tuttotek

(Di martedì 20 aprile 2021) Mattel, la nota compagnia che produce giocattoli, ha deciso di trasformare‘Em‘Em in unper il grande schermo È di oggi la notizia che è indiper Matteluna pellicola in versione live action intitolata‘Em‘Em e basata sul famoso gioco da tavolo con due robot pugili che si scontrano fino alla vittoria. Nel ruolo principale troveremo Vin, che ha così commentato la sua partecipazione alprodotto dalla compagnia One Races in associazione con Universal Pictures: Prendere il classico gioco da tavolo‘Em‘Em, e avere Mattel come mio partner, e contribuire alla creazione di un franchise di successo ...