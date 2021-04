Robert De Niro sono costretto ad accettare qualsiasi ruolo cinematografico (Di martedì 20 aprile 2021) Robert De Niro secondo il suo avvocato, è sull’orlo della bancarotta ed è costretto ad accettare qualsiasi ruolo cinematografico per assecondare le assurde pretese della moglie da cui si sta separando, e che continua a «sperperare denaro in abiti di Stella McCartney e in anelli con brillanti del valore di oltre un milione di dollari». Leggi su people24.myblog (Di martedì 20 aprile 2021)Desecondo il suo avvocato, è sull’orlo della bancarotta ed èadper assecondare le assurde pretese della moglie da cui si sta separando, e che continua a «sperperare denaro in abiti di Stella McCartney e in anelli con brillanti del valore di oltre un milione di dollari».

Advertising

ciakmag : #RobertDeNiro non se la sta passando bene, 'costretto ad accettare qualsiasi ruolo' per fronteggiare un costosissim… - _helldonn_ : @NariceDe Concordo quasi pienamente su tutti. Robert de niro grande attore, ma in certi film non mi è piaciuto molt… - infoitcultura : Robert De Niro inondato dai debiti: lavora sei giorni a settimana per pagare - infoitcultura : Divorzi disastrosi, Robert De Niro e Grace Hightower - Kali_Freedomto : RT @distractedfilm: BRAVURA BOW-TIES: Robert De Niro and Al Pacino. -