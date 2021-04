RMC: la SuperLega affonda lo United, perde il 5%alla borsa di New York (Di martedì 20 aprile 2021) Continua il rapido smantellamento della SuperLega dopo appena 48 ore dalla sua nascita. Si rincorrono infatti le voci dell’uscita di City e Chelsea. Intanto RMC Sport ha comunicato che a seguito delle notizie relative alla disfatta del progetto SuperLega il titolo del Manchester United crolla in borsa Crolla il titolo del Manchester United alla borsa di New York: il titolo perde il 5% mentre le voci di un’implosione della Super League sono sempre più insistenti. L’action de Manchester United s’effondre à la bourse de New York : le titre perd 5% alors que les rumeurs d’implosion de la Super League sont de plus en plus insistantes. — RMC Sport (@RMCsport) April 20, 2021 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 aprile 2021) Continua il rapido smantellamento delladopo appena 48 ore dalla sua nascita. Si rincorrono infatti le voci dell’uscita di City e Chelsea. Intanto RMC Sport ha comunicato che a seguito delle notizie relative alla disfatta del progettoil titolo del Manchestercrolla inCrolla il titolo del Manchesteralladi New: il titoloil 5% mentre le voci di un’implosione della Super League sono sempre più insistenti. L’action de Manchesters’effondre à la bourse de New: le titre perd 5% alors que les rumeurs d’implosion de la Super League sont de plus en plus insistantes. — RMC Sport (@RMCsport) April 20, 2021 L'articolo ilNapolista.

Ultime Notizie dalla rete : RMC SuperLega Bufera Superlega, Chelsea e Manchester City verso la rinuncia E' quanto riporta El Mundo Deportivo, rilanciando indiscrezioni riferite da Bloomberg e Rmc. ...dei progetti di riforma del calcio europeo imposta dall'annuncio della nuova Superlega. Tribunale di ...

Uefa contropiede: pronta a varare la sua Superlega. Introiti da 4,5 miliardi ... o una Superlega alternativa a quella creata dai 12 club scissionisti . E' quanto riporta El Mundo Deportivo, rilanciando indiscrezioni riferite da Bloomberg e Rmc. Secondo queste indiscrezioni, il ...

Nasce la Superlega di calcio, è polemica Radio Monte Carlo SuperLega, contrattacco Uefa: nuova Champions con un fondo inglese, incassi fino a 7 mld Bloomberg e RMC Sport svelano il piano della UEFA per contrattaccare dopo la notizia della nascita dell'European Super League. Alessandro De Felice. La UEFA non ci sta e prepara la risposta all'Europe ...

Superlega, Uefa: proteggeremo il calcio da un clan egoista Le 55 federazioni associate e partecipanti al Congresso Uefa che si è chiuso questo pomeriggio a Montreux, in Svizzera, hanno votato all'unanimità una dichiarazione in cui si sottolinea come "il cong ...

Bloomberg e RMC Sport svelano il piano della UEFA per contrattaccare dopo la notizia della nascita dell'European Super League. La UEFA non ci sta e prepara la risposta all'European Super League.

Le 55 federazioni associate e partecipanti al Congresso Uefa che si è chiuso questo pomeriggio a Montreux, in Svizzera, hanno votato all'unanimità una dichiarazione in cui si sottolinea come "il congresso proteggerà il calcio da un clan egoista".