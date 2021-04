Riunione Superlega: City e Chelsea fuori, per l’Inter non c’era Marotta (Di martedì 20 aprile 2021) Riunione Superlega: City e Chelsea fuori. Nella conference call di stasera per la Superlega, il City e il Chelsea hanno annunciato la propria uscita dal progetto. Quindi i dodici club, dopo appena 48 ore, si riducono a dieci. l’Inter non era rappresentata da Marotta bensì da Zhang e Cappellini. Secondo un account Twitter spagnolo, sia Barcellona sia Atletico Madrid avrebbero ribadito la loro presenza. Tra poco, alle emittenti radiofoniche spagnole, Florentino Perez dovrebbe fornire aggiornamenti sulla Superlega che sembra già in difficoltà. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 aprile 2021). Nella conference call di stasera per la, ile ilhanno annunciato la propria uscita dal progetto. Quindi i dodici club, dopo appena 48 ore, si riducono a dieci.non era rappresentata dabensì da Zhang e Cappellini. Secondo un account Twitter spagnolo, sia Barcellona sia Atletico Madrid avrebbero ribadito la loro presenza. Tra poco, alle emittenti radiofoniche spagnole, Florentino Perez dovrebbe fornire aggiornamenti sullache sembra già in difficoltà. L'articolo ilNapolista.

