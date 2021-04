Riunione Super League terminata | Barcellona e Atletico in | dubbio Chelsea

(Di martedì 20 aprile 2021) Èlastraordinaria dellaMadrid restano,. Manchester City out Èlastraordinaria indetta dallaper discutere del futuro del progetto internazionale. La prima società a chiamarsi fuori è il Manchester City, che ha già ufficializzato il ritiro della candidatura attraverso un comunicato ufficiale.Madrid hanno deciso di restare fedeli alla competizioni, mentre ilnutre ancora qualchee avrebbe già avviato le procedure per riabbracciare la UEFA. L'articolo proviene da Calcio News ...

Advertising

MarcoBellinazzo : La Super League vacilla. Club inglesi pronti a lasciare (City già fuori per media inglesi). Riunione d'urgenza dei… - VoceGiallorossa : ??Super League, riunione conclusa: fuori solo il @ManCity. Dubbi da parte del @ChelseaFC #ASRoma #Vocegiallorossa… - MarcG_69 : RT @sportmediaset: La #SuperLega annunciata solo due giorni fa rischia seriamente di non vedere mai la luce. #SuperLeagueOut #SportMediase… - MaurChiur : #SuperLeague a rischio scioglimento: riunione straordinaria dei 12 club - Manchester City già fuori - Chelsea Arsen… - enrick81 : @Tvottiano @AgoCannella @famigliasimpson @OltreTv @tw_fyvry @MiChiamoFranco @napoliforever89 @ilCR7diPalermo… -

Ultime Notizie dalla rete : Riunione Super

Calcio News 24

LaLeague a rischio scioglimento dopo le proteste e le ipotesi di rinuncia di alcuni club: meeting straordinario previsto per questa sera Clamoroso colpo di scena. LaLeague potrebbe essere sciolta nelle prossime ore, dopo le numerose proteste da parte di tifosi e club, oltre alle dure repliche di UEFA e FIFA. Il ...Tutti e 12 i club che puntano a creare laLeague europea di calcio hanno avuto una 'zoom call' in serata per cercare una 'exit strategy' al progetto, considerate le proteste che si sono levate ...Il mondo del calcio vive un vero e proprio terremoto: tutti gli aggiornamenti sul tema Superlega 20 APRILE 22:30 – Arriva il comunicato stampa del Manchester City, che annuncia il suo ritiro dai club ...22.35 - Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha accolto in questo modo l'uscita del City dalla Superlega: "Sono felice di riaccogliere il City nella famiglia del calcio europeo.