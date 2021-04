Ritorno a scuola, test salivari per gli studenti: si attende ok del Ministero della Salute. Ma è corsa contro il tempo (Di martedì 20 aprile 2021) Nel piano del Governo le scuole potranno riprendere le attività didattiche in presenza in zona gialla e arancione al 100% e in zona rossa solo le scuole secondarie di secondo grado dovranno limitarsi alle lezioni in presenza al 50%. L'idea dell'esecutivo, per rendere sicuro l'ultimo mese di scuola, sarebbe quella di adottare test da sottoporre agli studenti per monitorare il covid. L'idea è quella di spingere sui test salivari che però ancora non hanno ottenuto il pass dal Ministero della Salute. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 aprile 2021) Nel piano del Governo le scuole potranno riprendere le attività didattiche in presenza in zona gialla e arancione al 100% e in zona rossa solo le scuole secondarie di secondo grado dovranno limitarsi alle lezioni in presenza al 50%. L'idea dell'esecutivo, per rendere sicuro l'ultimo mese di, sarebbe quella di adottareda sottoporre agliper monitorare il covid. L'idea è quella di spingere suiche però ancora non hanno ottenuto il pass dal. L'articolo .

