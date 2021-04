Ritorno a scuola, il governo valuta i test salivari a tappeto: i pro, i contro e le differenze con gli altri test (Di martedì 20 aprile 2021) Il Ministero della salute sta vagliando la possibilità di introdurre i test antigenici rapidi in classe, per rilevare gli alunni positivi al nuovo Coronavirus, non attraverso i tamponi oro-naso faringei o nasali (ONPS), ritenuti invasivi, bensì con campioni di saliva raccolta autonomamente dagli interessati. Rimane al vaglio l’accertamento di una «affidabilità» per lo meno compatibile con quella dei test diagnostici ottenuti nella modalità classica. Il termine «affidabilità» è però fuorviante. L’efficienza del test diagnostico dipende dalla sua sensibilità unitamente al contesto in cui viene eseguito. Vedremo alla fine altri esempi di test diagnostici la cui utilità varia a seconda del ... Leggi su open.online (Di martedì 20 aprile 2021) Il Ministero della salute sta vagliando la possibilità di introdurre iantigenici rapidi in classe, per rilevare gli alunni positivi al nuovo Coronavirus, non attraverso i tamponi oro-naso faringei o nasali (ONPS), ritenuti invasivi, bensì con campioni di saliva raccolta autonomamente dagli interessati. Rimane al vaglio l’accertamento di una «affidabilità» per lo meno compatibile con quella deidiagnostici ottenuti nella modalità classica. Il termine «affidabilità» è però fuorviante. L’efficienza deldiagnostico dipende dalla sua sensibilità unitamente al cono in cui viene eseguito. Vedremo alla fineesempi didiagnostici la cui utilità varia a seconda del ...

