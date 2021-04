Risultati finanziari Kaspersky: registrata una crescita stabile del business nel 2020 (Di martedì 20 aprile 2021) (20 aprile 2021) - ?Nel 2020, Kaspersky ha registrato una crescita stabile del business con un aumento del suo fatturato globale IFRS non certificato di 704 milioni* in totale, che corrisponde al +3% YOY*. Nonostante l'anno caratterizzato da diverse sfide associate alla pandemia, l'azienda ha ottenuto Risultati positivi proteggendo la privacy degli utenti e aiutando le aziende a mitigare i rischi di cybersecurity in un contesto di crescente digitalizzazione. Milano, 20 aprile 2021. Nel 2020, abbiamo assistito ad una transizione accelerata verso il mondo digitale anche in ambito professionale e questo ha comportato la necessità, per molte aziende, di maggiore attenzione alla cybersecurity. Kaspersky ha lavorato costantemente per offrire alcuni dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) (20 aprile 2021) - ?Nelha registrato unadelcon un aumento del suo fatturato globale IFRS non certificato di 704 milioni* in totale, che corrisponde al +3% YOY*. Nonostante l'anno caratterizzato da diverse sfide associate alla pandemia, l'azienda ha ottenutopositivi proteggendo la privacy degli utenti e aiutando le aziende a mitigare i rischi di cybersecurity in un contesto di crescente digitalizzazione. Milano, 20 aprile 2021. Nel, abbiamo assistito ad una transizione accelerata verso il mondo digitale anche in ambito professionale e questo ha comportato la necessità, per molte aziende, di maggiore attenzione alla cybersecurity.ha lavorato costantemente per offrire alcuni dei ...

