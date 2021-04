Ristoranti | scuole e spostamenti | le novità nella bozza del nuovo Dl

(Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: 5 minutiC’è il ritorno delle zone gialle in Italia. Ladel prossimo Dl che entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dal 26 aprile e fino al 31 luglio, prevede, a meno di sorprese dell’ultimo minuto le seguenti disposizioni per la lotta al Covid-19: Ristorazione – Ladel Dl prevede solo il servizio all’aperto: “Dal 26 aprile 2021,zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli. Dal 1° giugno,zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, o fino a un diverso orario stabilito con deliberazione del Consiglio dei ...

... eal chiuso. Dal 1 luglio delle fiere, dei convegni e dei congressi, dei centri termali e dei parchi tematici. La bozza in Pdf Scuola In zona rossa lesuperiori potranno adottare "...Lesuperiori potranno adottare 'forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica' ... Dal 26 aprile riaprono in zona gialla ia pranzo e cena all'apertoIn zona rossa in presenza dal 50% al 75%, in aree gialla e arancione, da almeno il 60 al 100%. Fino alla terza media tutti in presenza ...CATANZARO “Condivido il principio della gradualità per la riapertura delle scuole, ma nei primi tempi si dovrà riflettere su ciò che è necessario per i singoli territori. In alcune regioni, tra cui la ...