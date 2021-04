Ristoranti aperti anche al chiuso | la richiesta della Lombardia al Governo

(Di martedì 20 aprile 2021) Il consiglio regionale lombardo ha approvato una mozione urgente sottoscrittadal consigliere regionale Paolo Franco. Oggetto del documento laalla Giunta di intervenire al, valutando il coinvolgimentoConferenza delle Regioni, affinché sia estesaai locali con ambienti chiusi – nel rispetto dei protocolli di sicurezza esistenti o, all’occorrenza, prevedendone di nuovi – l’avvio dei servizi di ristorazione al tavolo che verrà autorizzato per gli esercizi con spazi all’aperto a partire dal 26 aprile 2021 nelle Regioni i cui i parametri epidemiologici consentono la collocazione in “fascia Gialla”. “Servono aperture, ragionate quanto si vuole, ma che vadano nella direzione opposta rispetto alle chiusure a cui siamo – purtroppo – abituati. Dobbiamo applicare norme di ...

AnnalisaChirico : Dal 26 aprile ristoranti e bar aperti anche la sera. Lo annuncerà in giornata il premier Draghi. Il ministro Speran… - borghi_claudio : MA... MA... MA... ma le stragi a seguito delle vacanze di Pasqua a Ibiza con i ristoranti tutti aperti? Noi invece,… - La7tv : #tagada Elena Testi da Trento dove ristoranti e bar all'aperto sono stati riaperti. Il ristoratore Bettocchi: 'Molt… - tfabiani2 : RT @RaiNews: Ristoranti aperti anche a cena all'aperto ma resta il coprifuoco alle 22. Arriva la 'certificazione verde' per gli spostamenti… - luigi49593284 : @italiadati @WRicciardi Ci avete rotto le palle !!!! Qui si muore di fame !!! Occhio occhio che viene giù Roma ....… -

in zona gialla riaprono dal 26 aprile sia a pranzo che a cena "con consumo ... Spettacoli Sempre dal 26 aprile, in zona gialla, via libera agli spettacolial pubblico in ...... suscitano perplessità e preoccupazione: né la richiesta di riaprire bar eanche in zona ... i tavoli con Prefetture sono sempre, ma dobbiamo risolvere il problema dell'equazione ...Nuovo decreto leggo, ecco la bozza. I provvedimenti, che saranno relativi - tra l'altro - a coprifuoco, spostamenti tra regioni e sport, secondo la bozza del decreto ...StampaDal 26 aprile riaprono i ristoranti in zona gialla anche la sera, ma solo con tavoli all’aperto. È questa una delle principali novità della bozza del decreto Covid, che Fanpage.it ha avuto modo ...