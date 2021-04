"Rispettate il coprifuoco". Cosa accade a casa del Papa (Di martedì 20 aprile 2021) Non è la prima volta che in tema di Covid-19 la Chiesa usa toni duri per richiamare all’ordine gli ospiti o i dipendenti. Due mesi fa un decreto punitivo per chi rifiuta il vaccino Leggi su ilgiornale (Di martedì 20 aprile 2021) Non è la prima volta che in tema di Covid-19 la Chiesa usa toni duri per richiamare all’ordine gli ospiti o i dipendenti. Due mesi fa un decreto punitivo per chi rifiuta il vaccino

VittorioFerram1 : 'Sono una stagista di Palazzo Chigi, cascate male': la minaccia di una 25enne fermata durante il coprifuoco… - coniglione : @guglielmi_marco @ShuShuHC @PocoFirstLady 'Le regole vanno rispettate', come diceva quello che ha denunciato Anna F… - marmanyoro : @TerenceMckenn16 @andiamoviaora @lauraleghista giusto e perchè coprifuoco ? perché non vengono rispettate le regole ec ec ec - marmanyoro : @TerenceMckenn16 @andiamoviaora @lauraleghista sui mezzi pubblici non occorre essere 'esperti' per capire il loro p… - mastrodaniel95 : Caro #Governo, rispettate voi e quel fenomeno del Ministro Speranza questa fallimentare 'regoletta' del #coprifuoco… -

Ultime Notizie dalla rete : Rispettate coprifuoco "Rispettate il coprifuoco". Cosa accade a casa del Papa "Pur essendo spiacevole, sono costretto a richiamare ai reverendi ospiti la necessità di rispettare coscienziosamente il coprifuoco imposto dalle autorità statali. Mi sembra oltremodo fuori luogo e pericoloso che vi siano rientri in casa alle ore 0.30, 2.00 e 2.15 di notte" . Lo scrive monsignor Battista Ricca, il ...

Riaprono i ristoranti: le regole all'aperto e al chiuso ... i ristoranti all'aperto saranno aperti a pranzo e a cena, condizionata dal coprifuoco alle 22. Per ... Le misure, se rispettate, possono consentire lo svolgimento sia del servizio del pranzo, che della ...

"Rispettate il coprifuoco". Cosa accade a casa del Papa il Giornale

Covid. India travolta: un milione di nuovi casi in 5 giorni Le infezioni hanno sfondato quota 15 milioni mentre i decessi sono schizzati a 178.769. E il premier inglese Boris Johnson cancella la visita nel Paese ...

