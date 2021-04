Ripartenza e innovazione Così Enav risponde al Covid

(Di martedì 20 aprile 2021) “Il 2020 è senz’altro l’anno peggiore di sempre per l’aviazione”. Lo certifica Paolo Simioni, amministratore delegato di, il cui cda, presieduto da Francesca Isgrò, ha approvato oggi il progetto di bilancio per lo scorso anno, contraddistinto dalla tempestache si è abbattuta sul trasporto aereo. Eppure, a fronte di un traffico di rotta calato del 60%, la Società nazionale di assistenza al volo ha registrato ricavi pari a 771,3 milioni di euro (-14,6%), grazie alla protezione fornita dalla regolamentazione europea e alle azioni di contenimento dei costi. PERFORMANCE… “– ha spiegato Simioni – ha registrato cali nel traffico aereo rilevanti con punte mensili anche superiori al 90%, chiudendo l’anno con una riduzione dei ricavi operativi del 63%”. Tuttavia, “la parziale protezione fornita dal sistema regolatorio e le ...

