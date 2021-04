Rinnovo contratto, aumenti stipendio nel 2021: per docenti e ATA potrebbero essere meno di 40 euro (Di martedì 20 aprile 2021) Con la firma del ministro ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, dell’atto di indirizzo per il Rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle funzioni centrali si riapre la partita del Rinnovo contrattuale. Partiranno a breve le trattative con le organizzazioni sindacali. Attesa per gli aumenti stipendiali del personale scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 aprile 2021) Con la firma del ministro ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, dell’atto di indirizzo per ildelcollettivo nazionale di lavoro del comparto delle funzioni centrali si riapre la partita delcontrattuale. Partiranno a breve le trattative con le organizzazioni sindacali. Attesa per glistipendiali del personale scolastico. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo contratto Borsa: Mediaset - 1,9% dopo decisione Tribunale su vicenda Premium ...7 milioni per il mancato rispetto del contratto su Premium. 'La decisione del Tribunale di Milano e'... A fine giugno, intanto, si terra' l'assemblea per il rinnovo degli organi sociali di Mediaset, a ...

Busta paga, dal 23 aprile aumenti fino a 1200 ... alla presenza del Ministro della Pubblica Amministrazione Brunetta, che sancisce il rinnovo ... Busta paga di aprile: un bonus in più Il contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) definisce il ...

Rinnovo contratto pubblica amministrazione, aumenti a fine anno Corriere della Sera Sciopero Actv venerdì 23 aprile Lo sciopero di venerdì 23 aprile si staglia in una situazione di agitazioni per il trasporto pubblico locale anche a livello nazionale per il rinnovo del contratto di lavoro. E' già in programma, infa ...

Calciomercato Napoli: l'agente di Insigne non ha rifiutato il contratto Vincenzo Pisacane, agente di Insigne, con un post pubblicato sul canale Instagram di GEV Sport, ha voluto smentire le voci di un possibile rifiuto del calciatore di un’offerta di rinnovo da parte di D ...

