Rinnovo contratti Pa: aumenti a fine anno, premi tassati a metà (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo anni di stallo nella pubblica amministrazione, si riavvia la stagione dei rinnovi contrattuali, che interessano 3,2 milioni di dipendenti pubblici per un aumento medio di circa 107 euro. I contratti dovrebbero chiudersi entro la primavera, per consentire l'arrivo in busta paga degli aumenti entro la fine del 2021. "Mi auguro che lo sblocco delle trattative consenta la conclusione dei contratti collettivi, almeno quelli riferiti ai comparti (funzioni centrali, sanità, istruzione e funzioni locali), con i relativi aumenti in busta paga entro la fine dell'anno, per chiudere poi i contratti della dirigenza nei primi mesi del 2022?, ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta.

