Rifiuti: ordinanza Lazio, in altre regioni per 'tenuta Roma' (Di martedì 20 aprile 2021) Nuova ordinanza del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per "mettere in sicurezza la gestione dei Rifiuti del Comune di Roma e di altri territori del Lazio, evitando interruzioni del ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 aprile 2021) Nuovadel presidente della RegioneNicola Zingaretti per "mettere in sicurezza la gestione deidel Comune die di altri territori del, evitando interruzioni del ...

Advertising

giornaleradiofm : Rifiuti: ordinanza Lazio, in altre regioni per 'tenuta Roma': (ANSA) - ROMA, 20 APR - Nuova ordinanza del president… - Agenparl : Rifiuti, Lega ''Ordinanza certifica il fallimento di Zingaretti'' - - tusciatimes : Rifiuti, Regione Lazio: nuova ordinanza su ciclo gestione rifiuti per evitare interruzione servizio - ansa_lazio : Rifiuti: ordinanza Lazio, in altre regioni per 'tenuta Roma' - iconanews : Rifiuti: ordinanza Lazio, in altre regioni per 'tenuta Roma' -