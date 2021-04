Rientro a scuola per tutti dal 26 aprile. Regioni in pressing: potenziare il trasporto pubblico (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr – Strada in salita per la riapertura al 100 per cento in presenza della scuola dal 26 aprile: per le Regioni, per i sindacati e per i presidi non ci sono ancora le condizioni. Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ribadisce l’importanza di ripartire dalla scuola – “un segnale politico”, lo definisce, con gli studenti delle superiori che tornano tutti in classe nelle zone gialle ed arancioni. Ma le associazioni di presidi e docenti, i sindacati (e anche qualche governatore) protestano perché a loro avviso per quella data, così vicina, non è possibile un Rientro a scuola in sicurezza. Soprattutto sul fronte dei trasporti pubblici, fonte conclamata di contagio, e che non sono ancora stati potenziati per scongiurare ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr – Strada in salita per la riapertura al 100 per cento in presenza delladal 26: per le, per i sindacati e per i presidi non ci sono ancora le condizioni. Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ribadisce l’importanza di ripartire dalla– “un segnale politico”, lo definisce, con gli studenti delle superiori che tornanoin classe nelle zone gialle ed arancioni. Ma le associazioni di presidi e docenti, i sindacati (e anche qualche governatore) protestano perché a loro avviso per quella data, così vicina, non è possibile unin sicurezza. Soprattutto sul fronte dei trasporti pubblici, fonte conclamata di contagio, e che non sono ancora stati potenziati per scongiurare ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Scuola, il 26 aprile il rientro in classe per tutti | Ma sindacati e Regioni fanno muro al governo: non siamo pront… - danieledv79 : RT @RaiNews: Lezioni in presenza dal 26 aprile. Confronto su trasporti, test salivari e vaccini . Tra le ipotesi sul tavolo, anche quella d… - TV7Benevento : Scuola: Fontana, 'rientro al 100% e trasporto pubblico al 50% equazione insostenibile' (2)... - RaiNews : Lezioni in presenza dal 26 aprile. Confronto su trasporti, test salivari e vaccini . Tra le ipotesi sul tavolo, anc… - orizzontescuola : Covid, docenti e ATA positivi sintomatici: per rientro a scuola 10 giorni di isolamento, 3 senza sintomi più test n… -