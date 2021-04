Riaperture ristoranti, cena all’aperto dal 26 aprile: bozza decreto (Di martedì 20 aprile 2021) Riaperture ristoranti, cena all’aperto dal 26 aprile in zona gialla. E’ quanto si legge nella bozza del decreto legge con l’allentamento delle misure anti Covid per quanto riguarda i locali con lo spazio esterno. “Dal 1° giugno”, sempre nella zona gialla, si legge nella bozza “le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle 5 fino alle 18 o fino a un diverso orario stabilito con deliberazione del Consiglio dei ministri”. L'articolo <div></div> proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 20 aprile 2021)dal 26in zona gialla. E’ quanto si legge nelladellegge con l’allentamento delle misure anti Covid per quanto riguarda i locali con lo spazio esterno. “Dal 1° giugno”, sempre nella zona gialla, si legge nella“le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle 5 fino alle 18 o fino a un diverso orario stabilito con deliberazione del Consiglio dei ministri”. L'articolo proviene da Italia Sera.

