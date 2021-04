(Di martedì 20 aprile 2021) Presumibilmente la promulgazione avverràe la pubblicazione in Gazzetta ufficiale potrebbe avvenire stesso lunedì, con entrata in vigore ad effetto immediato.

repubblica : Riaperture, nuovo decreto entro giovedì. Oggi Draghi incontra le Regioni sulla scuola - TgrRai : #Riaperture, si terrà nel pomeriggio un nuovo incontro tra governo e Regioni, preceduto da una riunione del Comitat… - ettore_licheri : Via libera del #consigliodeiministri ad un nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi. Dobbiamo fare presto, ser… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Riaperture, nuovo decreto entro giovedì. Oggi Draghi incontra le Regioni sulla scuola - ladyrosmarino : RT @LaNotiziaTweet: Le 12 regioni verso la zona gialla e le riaperture dal 26 aprile nel nuovo decreto del governo Draghi

Prima la riunione del Comitato Tecnico Scientifico (oggi alle 17) , poi il confronto tra Governo e Regioni e infine entro giovedì il CdM che dovrà approvare ilDecreto per ledal 26 luglio: tra pass spostamenti, rientro a scuola e riapertura delle attività, i nodi della "road map" lanciata dal Premier Draghi la scorsa settimana sembrano ...Prima l' e poi il . Dal prossimo 26 aprile l'Italia letteralmente ripartirà. Tra le misure deldecreto in discussione in questi giorni, accanto alla riapertura dei ristoranti a cena e di cinema, teatri e musei, non solo potrebbe esserci una riduzione dell'orario di (con il limite orario ...La mossa dell'Ue contro i ritardi sulle forniture di vaccini anti-Covid. Oggi il verdetto dell'Ema su Johnson & Johnson.L'Italia supera virtualmente gli 11 milioni di vaccinati con almeno una dose, oltre un sesto della popolazione, e i 4,5 milioni anche con richiamo, ma la macchina delle Regioni inizia a ...