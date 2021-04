Riaperture, l’Alto Adige anticipa il green pass: come funziona (Di martedì 20 aprile 2021) La Provincia di Bolzano anticipa il green pass e a partire da lunedì aprirà anche l’area interna dei ristoranti: avranno accesso su prenotazione solo i clienti che possano dimostrare di essere vaccinati o di essere guariti dal Covid-19 oppure o abbiamo eseguito il tampone. Lo ha affermato il governatore Arno Kompatscher durante la conferenza stampa dopo la seduta della giunta provinciale. L’ordinanza sarà firmata entro giovedì, al massimo venerdì. “Vogliamo riaprire, ma non per dover poi richiudere, come è avvenuto in Sardegna. Per questo motivo proseguiamo sulla strada dei vaccini e dei test a tappeto”, ha sottolineato Kompatscher. Il ‘green pass altoatesino’ avrà un applicazione per gli smartphone, non sarà obbligatorio per la consumazione ai tavoli all’aperto e per l’asporto. ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 aprile 2021) La Provincia di Bolzanoile a partire da lunedì aprirà anche l’area interna dei ristoranti: avranno accesso su prenotazione solo i clienti che possano dimostrare di essere vaccinati o di essere guariti dal Covid-19 oppure o abbiamo eseguito il tampone. Lo ha affermato il governatore Arno Kompatscher durante la conferenza stampa dopo la seduta della giunta provinciale. L’ordinanza sarà firmata entro giovedì, al massimo venerdì. “Vogliamo riaprire, ma non per dover poi richiudere,è avvenuto in Sardegna. Per questo motivo proseguiamo sulla strada dei vaccini e dei test a tappeto”, ha sottolineato Kompatscher. Il ‘altoatesino’ avrà un applicazione per gli smartphone, non sarà obbligatorio per la consumazione ai tavoli all’aperto e per l’asporto. ...

