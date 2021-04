Riaperture | Governo e Regioni s’incontrano per discutere

(Di martedì 20 aprile 2021) Lesul tavolo di discussione:si incontreranno nel pomeriggio, verso le 17, che vedrà partecipare anche le aziende del trasporto pubblico. Commenta così il sottosegretario della salute Pierpaolo Sileri: “Riaprire la scuola è un piccolo rischio, giusto fare deroghe”., nuovo decreto entro giovedì. Ilincontra lepersulla scuola Il decreto che regolerà leè previsto per giovedì. Entrerà in vigore da lunedì 26 aprile e domani potrebbe tenersi il Consiglio dei ministri che concretizzerà tutte le normative previste che disciplineranno le. La sua promulgazione potrebbe avvenire giovedì, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale già lunedì 26. Il ...

CarloCalenda : Le amministrazioni locali chiedono aperture. Il Governo riapre le scuole. Le amministrazioni locali protestano per… - lucianonobili : "Nessuno può negare un cambio di passo TOTALE grazie al governo #Draghi: riaperture vere, vaccini, ripartenza della… - La7tv : #lariachetira Andrea #Crisanti (microbiologo): 'L'Inghilterra ha 30 morti al giorno, 2mila casi al giorno e il 70%…

A Bolzano si attende il prossimo 26 aprile per ledei locali, ma anche negli spazi ... L'ordinanza viene firmata giovedì o venerdì e terremo conto degli indirizzi del", conclude ...I timori risultano fondati se si analizzano i numeri di quanti risultano vaccinati alla vigilia delle prime, fissate dala partire dal 26 aprile. A causa dei ritardi nelle ...ANCONA – Partire dalle “Strade della birra” per sviluppare ulteriormente la produzione artigianale e agricola marchigiana. La Regione ha trasmesso all’Assemblea legislativa i criteri per definire il p ...Roma verso le riaperture: in zona gialla dal 26 aprile riaprono ristoranti a pranzo e a cena, musei, teatri e cinema. Il Lazio tra le regioni candidate al passaggio nella fascia di rischio inferiore.