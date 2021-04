Riaperture, Crisanti: “Aumenteranno contagi e morti” (Di martedì 20 aprile 2021) Riaperture dei locali anche al chiuso? “Si è creato un conflitto che obiettivamente ci porta in una situazione che evolverà non in maniera positiva. Da una parte – spiega il microbiologo Andrea Crisanti, stasera ospite di Cartabianca su Rai 3 – ci sono gli interessi di albergatori, ristoratori, di coloro che hanno un bar o anche palestre e piscine, dall’altra l’esigenza delle persone vulnerabili di rimanere vive. Noi sappiamo perfettamente che aprendo in questo modo aumenterà il contagio e sicuramente avremo più morti. Gran parte delle persone a rischio e potenzialmente vulnerabili ancora non sono vaccinate, questo – sottolinea il microbiologo – è da tenere presente”. “Mi chiedo – continua Crisanti – perché in Inghilterra dove hanno fatto quattro mesi di chiusura durissima nessuno si è lamentato. ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 aprile 2021)dei locali anche al chiuso? “Si è creato un conflitto che obiettivamente ci porta in una situazione che evolverà non in maniera positiva. Da una parte – spiega il microbiologo Andrea, stasera ospite di Cartabianca su Rai 3 – ci sono gli interessi di albergatori, ristoratori, di coloro che hanno un bar o anche palestre e piscine, dall’altra l’esigenza delle persone vulnerabili di rimanere vive. Noi sappiamo perfettamente che aprendo in questo modo aumenterà ilo e sicuramente avremo più. Gran parte delle persone a rischio e potenzialmente vulnerabili ancora non sono vaccinate, questo – sottolinea il microbiologo – è da tenere presente”. “Mi chiedo – continua– perché in Inghilterra dove hanno fatto quattro mesi di chiusura durissima nessuno si è lamentato. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Riaperture, gli esperti raccomandano prudenza. Crisanti e anestesisti: i numeri non giustificano la scelta del gove… - Open_gol : «Il pass per gli spostamenti? Se è basato sul tampone rapido è una boiata pazzesca» - La7tv : #lariachetira Andrea #Crisanti (microbiologo): 'L'Inghilterra ha 30 morti al giorno, 2mila casi al giorno e il 70%… - carlobluespirit : RT @MMmarco0: 'Riaperture? Ogni volta gli stessi errori. Non si impara mai. È incredibile' - Prof. Crisanti - infoitinterno : Riaperture, Crisanti: 'Aumenteranno contagi e morti' -