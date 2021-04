Riapertura scuole | presidi | “Sì a rientro | ma trasporti insufficienti e aule carenti”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Noi non contestiamo la misura dela scuola in presenza al 100%, anzi la abbiamo sempre auspicata. Ma facciamo presente una questione di natura tecnica: se inon erano sufficienti per garantire afflusso edal punto di vista della metratura, queste condizioni permangono”. A ribadire il punto con l’Adnkronos è il presidente dell’Associazione nazionale, Antonello Giannelli che aggiunge: “fatto positivo è la percentuale di somministrazione della prima dose del vaccino al personale scolastico, al 75%. Peccato si sia deciso di arrestarla per dedicarsi esclusivamente a quella per età. Avrebbero dovuto procedere in parallelo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.