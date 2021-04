Riapertura scuole, presidi: “Sì a rientro, ma trasporti insufficienti e aule carenti” (Di martedì 20 aprile 2021) “Noi non contestiamo la misura del rientro a scuola in presenza al 100%, anzi la abbiamo sempre auspicata. Ma facciamo presente una questione di natura tecnica: se i trasporti non erano sufficienti per garantire afflusso e aule carenti dal punto di vista della metratura, queste condizioni permangono”. A ribadire il punto con l’Adnkronos è il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli che aggiunge: “fatto positivo è la percentuale di somministrazione della prima dose del vaccino al personale scolastico, al 75%. Peccato si sia deciso di arrestarla per dedicarsi esclusivamente a quella per età. Avrebbero dovuto procedere in parallelo”. Per quanto riguarda il rientro in presenza da lunedì prossimo “riteniamo debbano essere i singoli presidi delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 aprile 2021) “Noi non contestiamo la misura dela scuola in presenza al 100%, anzi la abbiamo sempre auspicata. Ma facciamo presente una questione di natura tecnica: se inon erano sufficienti per garantire afflusso edal punto di vista della metratura, queste condizioni permangono”. A ribadire il punto con l’Adnkronos è il presidente dell’Associazione nazionale, Antonello Giannelli che aggiunge: “fatto positivo è la percentuale di somministrazione della prima dose del vaccino al personale scolastico, al 75%. Peccato si sia deciso di arrestarla per dedicarsi esclusivamente a quella per età. Avrebbero dovuto procedere in parallelo”. Per quanto riguarda ilin presenza da lunedì prossimo “riteniamo debbano essere i singolidelle ...

