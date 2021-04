Riapertura scuole | presidi | “Ogni scuola decida quanti rientrano”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 20 aprile 2021) “Se la scelta politica è quella di rientrare al 100%, si rientra. Però il distanziamento potrebbe non essere rispettato. Se vogliamo che il distanziamento sia rispettato allora dobbiamo concedere alla singoladi stabilire la percentuale di rientro”. Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale(Anp), si esprime così sulladellaa partire dal 26 aprile. “Ci sono tante aule nel nostro paese che non sono molto spaziose e il distanziamento di un metro in molte situazioni non sarà possibile”, dice a Rainews 24. Il rientro ain presenza sarà sul tavolo del confronto, in programma oggi alle 17 tra regioni e governo. L’esecutivo, sul ritorno in classe, sembra convinto a non arretrare, a non concedersi cedimenti. “Non se ne parla. All’ultima cabina di ...