(Di martedì 20 aprile 2021) Rispettare il criterio dell’autonomia scolastica, prevedere differenziazioni da, lasciare la possibilità di decidere a chi può valutare la situazione sul territorio. Prima dell’incontro con il(saranno presenti per l’esecutivo i ministri Speranza, Bianchi, Gelmini e Giovannini) i presidenti dihanno fatto il punto in una riunione politica sul tema della scuola. L'articolo .

Advertising

alexbarbera : I governatori delle Regioni (solo di centrodestra?) vogliono allungare il coprifuoco alle 23 e anticipare la riaper… - fattoquotidiano : Covid, Mantovani (Humanitas): “Ancora troppi contagi e pochi vaccini, riapertura preoccupa. Sì a prendere rischi, m… - lorepregliasco : Draghi annuncia ritorno della zona gialla dal 26 aprile, apertura di ristoranti all'aperto a pranzo e cena, riapert… - orizzontescuola : Riapertura scuole, in classe tra il 50 e 100%: la richiesta delle Regioni al Governo - fnicodemo : RT @ANIP_it: ?? Il piano di riapertura delle #scuole è un'ottima notizia. Come comparto dei #Servizi speriamo si possa fare tesoro degli err… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole

... alla presenza anche dell'assessore regionale ai Trasporti, Claudia Maria Terzi, della situazione attuale e di come poter affrontare latotale delleprevista per il 26 aprile. ...... ovvero quella di legare ladi molte attività allo svolgimento dei test, è rappresentato ... * Test nasali o test salivari nelleNel corso della seduta odierna, la Giunta provinciale ha ...Riaperture, coprifuoco, rientro a scuola. Il prossimo decreto Covid, contenente la road map della ripartenza dal 26 aprile, sul tavolo del Consiglio dei ministri che, a quanto apprende l'Adnkronos, do ...Riceviamo dal presidente di Tni Horeca Pasquale Naccari e pubblichiamo l lettera aperta alla cittadinanza in seguito alla protest dei ristoratori che ha bloccato l’uscita di Incisa dell’A1: “Mi volevo ...