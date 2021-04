Riapertura scuole, Floridia: rischio zero non esiste. Attuare piano test salivari, somministrazione non sia a carico istituti (Di martedì 20 aprile 2021) "Le riaperture di tutte le scuole restano una priorità indiscutibile per il governo e per il MoVimento 5 Stelle, perché gli studenti devono poter concludere l’anno in classe. È chiaro che però il rischio zero non esiste e che le scuole devono essere messe nella disponibilità di strumenti che aumentino i livelli di sicurezza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 aprile 2021) "Le riaperture di tutte lerestano una priorità indiscutibile per il governo e per il MoVimento 5 Stelle, perché gli studenti devono poter concludere l’anno in classe. È chiaro che però ilnone che ledevono essere messe nella disponibilità di strumenti che aumentino i livelli di sicurezza. L'articolo .

