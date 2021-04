Riapertura scuole 26 aprile | test salivare | ingressi scaglionati | finestre aperte e tutte le regole per la ripartenza

(Di martedì 20 aprile 2021) 26. Non si fa altro che parlare di questa data da quando il premier Draghi in conferenza stampa ha annunciato che da lunedì prossimo alcuni territori potranno ritornare alla “normalità”. Nelle Regioni/Province Autonome dove si può, dove i contagi sono in calo e tutti i parametri sotto la soglia di rischio, riaprono i ristoranti (a pranzo e a cena con tavoli all’aperto), i cinema, i teatri, i musei e le. Sì, perché in zona gialla e arancione da lunedì 26tutti gli studenti (anche quelli delle classi superiori) ritorneranno tra i banchi, lasciandosi alle spalle la didattica a distanza. Ma resta ora da capire come sarà il rientro a scuola, trasalivari e. Da sbrigliare anche il nodo fondamentale che riguarda i mezzi di trasporto. Leggi ...

Ha poi aggiunto: 'Bisogna trovare soluzione intermedie per consentiree norme anticontagio. La priorità in assoluto è tenere aperte le: mi piangeva il cuore chiuderle. Però in ...... immunologo e direttore scientifico della clinica Humanitas, dice in un'intervista che il piano per le riaperture dal 26 aprile lo preoccupa: 'Condivido i rischi sulladelle, mentre ...