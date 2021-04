Resident Evil Village | Lady Dimitrescu | nuovi nemici e tanti dettagli in un video con gameplay inedito

Leggi su eurogamer

(Di martedì 20 aprile 2021) Con l'uscita di inizio maggio (il 7 maggio per essere precisi) ormai sempre più vicina e il lancio in questi giorni delle prime demo,è il protagonista di diversi hands-on che ci hanno anche messo di fronte a scenari inediti e nuove mostruose minacce. I colleghi di Eurogamer.net hanno avuto l'occasione di vedere da vicino oltre un'ora del gioco incontrando anche molti aspetti finora mai accennati tra Villaggio, Castello e scenari appena abbozzati in qualche trailer. Grazie a questa nuova anteprima cortesia di Capcom abbiamo tra le mani un nuovo approfonditosuipresenti nell'ottavo capitolo principale die non solo.si presenta come una potenziale nuova versione di Mr. X ...