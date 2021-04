Resident Evil Village, il design di Lady Dimitrescu spiegato in nuovi dettagli (Di martedì 20 aprile 2021) Capcom ha condiviso una serie di nuovi dettagli sulla tanto amata Lady Dimitrescu, uno dei personaggi preferiti dai fan presente all'interno di Resident Evil Village. In ultimo numero della rivista Game Informer, l'art director Tomonori Takano ha affermato che il team ha deciso di non creare Lady Dimitrescu facendola troppo simile ai canonici vampiri. "Il design di Dimitrescu si stava avvicinando troppo verso i vampiri", ha detto Takano. "Ma ovviamente se fossimo andati dritti in quella direzione, sarebbe stato molto stereotipato. Volevamo essere sicuri di creare qualcosa di più memorabile". Takano ha proseguito affermando che il team ha collaborato per far risaltare di più Lady ... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 aprile 2021) Capcom ha condiviso una serie disulla tanto amata, uno dei personaggi preferiti dai fan presente all'interno di. In ultimo numero della rivista Game Informer, l'art director Tomonori Takano ha affermato che il team ha deciso di non crearefacendola troppo simile ai canonici vampiri. "Ildisi stava avvicinando troppo verso i vampiri", ha detto Takano. "Ma ovviamente se fossimo andati dritti in quella direzione, sarebbe stato molto stereotipato. Volevamo essere sicuri di creare qualcosa di più memorabile". Takano ha proseguito affermando che il team ha collaborato per far risaltare di più...

Advertising

Eurogamer_it : Il design di Lady Dimitrescu da #ResidentEvilVillage in nuovi dettagli. - CHAMPlONHAWKE : @dosec21 amg eh no resident evil KKDJDJAJAKAKSJSKSKKS - Eurogamer_it : #ResidentEvilVillage supporta i sensori di movimento. - AnGeL3DaRk3 : RT @tech_gamingit: Ecco come si presenta Lady Dimitrescu mentre esplorerete il castello in Resident Evil Village - AnGeL3DaRk3 : RT @tech_gamingit: Articolo aggiornato con date e ore della terza BETA -