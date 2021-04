Repubblica: “Escludere i tre ribelli eliminerebbe le chance per i posti a giro in Superlega” (Napoli e Roma) (Di martedì 20 aprile 2021) Ieri notte, alla trasmissione tv El Chiringuito, Florentino Perez ha spiegato la formula Superlega, ha spiegato perché è nata e ha parlato anche di Roma e Napoli, dicendo che potrebbero rientrare – a rotazione – nei cinque posti mobili. Ha detto rientreranno un anno o l’altro, vedremo. Repubblica oggi spiega questo passaggio. Di fatto, tranne Cairo, i due presidenti genovesi, Udinese, Sampdoria, gli altri sono stati insolitamente calmi, soprattutto De Laurentiis: “in assemblea il patron azzurro De Laurentiis non ha aperto bocca”. Non c’è un piano B dei dissidenti: sono disposti solo a trattare sul numero di posti da lasciare alla Serie A fra i 5 slot mobili della nuova competizione. L’esclusione dal campionato farebbe venir meno anche questa possibilità. Questo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 aprile 2021) Ieri notte, alla trasmissione tv El Chiringuito, Florentino Perez ha spiegato la formula, ha spiegato perché è nata e ha parlato anche di, dicendo che potrebbero rientrare – a rotazione – nei cinquemobili. Ha detto rientreranno un anno o l’altro, vedremo.oggi spiega questo passaggio. Di fatto, tranne Cairo, i due presidenti genovesi, Udinese, Sampdoria, gli altri sono stati insolitamente calmi, soprattutto De Laurentiis: “in assemblea il patron azzurro De Laurentiis non ha aperto bocca”. Non c’è un piano B dei dissidenti: sono dissolo a trattare sul numero dida lasciare alla Serie A fra i 5 slot mobili della nuova competizione. L’esclusione dal campionato farebbe venir meno anche questa possibilità. Questo ...

