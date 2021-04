Renzi: “Video di Grillo scandaloso, quanta ipocrisia” (Di martedì 20 aprile 2021) “Beppe Grillo ha fatto un Video scandaloso: il dolore di un padre non giustifica l’aggressione verbale a una ragazza che denuncia violenza”. Così Matteo Renzi, in un post sui social, ha criticato il Video con cui Grillo, ieri, ha difeso il figlio Ciro, accusato di stupro di gruppo. Il leader di Italia Viva ha scritto su Facebook e Instagram: “Invece che aspettare il processo, il pregiudicato che ha fondato il partito dell’onestà prova a salvare la sua famiglia dopo aver distrutto le famiglie degli altri. quanta ipocrisia nella doppia morale di chi crea un clima d’odio e poi se ne lamenta”. L’attacco di Renzi si allarga poi ad altri due esponenti del M5s: “Le parole di Grillo – e il contestuale silenzio di Conte e Di ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 aprile 2021) “Beppeha fatto un: il dolore di un padre non giustifica l’aggressione verbale a una ragazza che denuncia violenza”. Così Matteo, in un post sui social, ha criticato ilcon cui, ieri, ha difeso il figlio Ciro, accusato di stupro di gruppo. Il leader di Italia Viva ha scritto su Facebook e Instagram: “Invece che aspettare il processo, il pregiudicato che ha fondato il partito dell’onestà prova a salvare la sua famiglia dopo aver distrutto le famiglie degli altri.nella doppia morale di chi crea un clima d’odio e poi se ne lamenta”. L’attacco disi allarga poi ad altri due esponenti del M5s: “Le parole di– e il contestuale silenzio di Conte e Di ...

Advertising

fattoquotidiano : DETTAGLI DEL POTERE Device Apple ultimo modello, pranzo al sacco di Eataly, la Smart, i Consigli dei ministri alle… - ilriformista : Non solo l’errore nel video del Colosseo: in molti ricordano ai 5 Stelle le ‘battaglie’ contro Renzi per aver tenta… - La7tv : #piazzapulita Bettini e il presunto complotto internazionale per far cadere il governo Conte, Enrico Letta: 'Conte… - Soppressatira : Grillo fa un video discutibile per difendere il figlio, e Renzi incolpa Conte. Che è un po’ come accusare Zingarett… - ViMac76 : RT @LucillaMasini: Grillo fa un video discutibile per difendere il figlio, e Renzi incolpa Conte. Che è un po' come accusare Zingaretti per… -