Regina Elisabetta, altro dramma: morto amico stretto, ecco chi era (Di martedì 20 aprile 2021) News Nel giorno dei funerali di Filippo è deceduto un amico e fidato collaboratore della sovrana Pubblicato su 20 Aprile 2021 Periodo buio per la Regina Elisabetta II. Forse il momento più difficile dei suoi 95 anni di vita (li compirà domani 21 aprile 2021). I media d'oltremanica hanno reso noto che sabato 17 aprile, nel giorno in cui sono stati celebrati i funerali del Principe Filippo, è morto Sir Michael Oswald, amico della sovrana nonché collaboratore della Famiglia Reale per oltre cinquant'anni. Un dolore cha è andato a sommarsi a quello lancinante e profondo provato per la perdita del duca di Edimburgo. Secondo i tabloid britannici tale ulteriore dramma potrebbe spingere la ...

