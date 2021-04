Reggio Calabria: nuovo avviso per il trattamento della frazione organica (Di martedì 20 aprile 2021) . Il delegato all’Ambiente Salvatore Fuda: “Ampliare e differenziare gli impianti per garantire continuità ai conferimenti” La Città Metropolitana ha pubblicato una manifestazione d’interesse per l’affidamento di un servizio aggiuntivo di trattamento e recupero in impianti regionali e extraregionali della frazione organica per i rifiuti provenienti dai Comuni ricadenti nell’ambito territoriale ottimale di Reggio Calabria. A darne notizia il consigliere delegato all’Ambiente Salvatore Fuda che in una nota ha illustrato gli obiettivi perseguiti dall’Ente di Palazzo Alvaro per la normalizzazione e l’efficientamento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti su tutto il comprensorio metropolitano. “L’obiettivo – ha spiegato Fuda – è quello di ampliare e ... Leggi su cityroma (Di martedì 20 aprile 2021) . Il delegato all’Ambiente Salvatore Fuda: “Ampliare e differenziare gli impianti per garantire continuità ai conferimenti” La Città Metropolitana ha pubblicato una manifestazione d’interesse per l’affidamento di un servizio aggiuntivo die recupero in impianti regionali e extraregionaliper i rifiuti provenienti dai Comuni ricadenti nell’ambito territoriale ottimale di. A darne notizia il consigliere delegato all’Ambiente Salvatore Fuda che in una nota ha illustrato gli obiettivi perseguiti dall’Ente di Palazzo Alvaro per la normalizzazione e l’efficientamentogestione del ciclo integrato dei rifiuti su tutto il comprensorio metropolitano. “L’obiettivo – ha spiegato Fuda – è quello di ampliare e ...

