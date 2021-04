Reggio Calabria, la Diga del Menta ottiene il collaudo finale [VIDEO] (Di martedì 20 aprile 2021) Reggio Calabria, la Diga del Menta ottiene il collaudo finale. Oggi la manifestazione per celebrare l’importate obiettivo, l’evento celebrato con un VIDEO La Diga del Menta ha superato tutte le verifiche tecniche-funzionali disposte dalla Commissione di collaudo e ha ottenuto il collaudo finale dal Ministero delle Infrastrutture, della Mobilità Sostenibili. L’importante traguardo è stato celebrato oggi dai Commissari della Sorical, avvocati Mario Ferri e Cataldo Calabretta, con un evento web organizzato da Sorical, la Regione, rappresentata dall’assessore all’Ambiente Sergio De Caprio, dal Ministero delle Infrastrutture Mobilità Sostenibili. Folta la delegazione ... Leggi su cityroma (Di martedì 20 aprile 2021), ladelil. Oggi la manifestazione per celebrare l’importate obiettivo, l’evento celebrato con unLadelha superato tutte le verifiche tecniche-funzionali disposte dalla Commissione die ha ottenuto ildal Ministero delle Infrastrutture, della Mobilità Sostenibili. L’importante traguardo è stato celebrato oggi dai Commissari della Sorical, avvocati Mario Ferri e Cataldo Calabretta, con un evento web organizzato da Sorical, la Regione, rappresentata dall’assessore all’Ambiente Sergio De Caprio, dal Ministero delle Infrastrutture Mobilità Sostenibili. Folta la delegazione ...

