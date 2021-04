Reggina, Micovschi: “Stop del campionato scelta folle. L’uomo immagine? German Denis!” (Di martedì 20 aprile 2021) Foto Lillo D’Ascola/Reggina Le parole del giovane esterno della Reggina Claudiu Micovschi sul gruppo, su mister Baroni e sullo Stop del campionato E’ stato il primo nuovo arrivo della sessione invernale di calciomercato della Reggina. Claudiu Micovschi, però, sin dal suo approdo a Reggio Calabria ha dovuto sudare per guadagnarsi un posto in una zona di campo molto “affollata” e ricca di concorrenza. Quando chiamato in causa ha risposto presente, ma la scorsa settimana si è fermato causa infortunio, non scendendo in campo contro la Reggiana sabato: “Speriamo di poter rientrare, sto facendo fisioterapia e insieme allo staff medico valutiamo ogni giorno la situazione”, ha detto l’esterno scuola Genoa a Reggina Tv. Il giovane calciatore romeno, ... Leggi su cityroma (Di martedì 20 aprile 2021) Foto Lillo D’Ascola/Le parole del giovane esterno dellaClaudiusul gruppo, su mister Baroni e sullodelE’ stato il primo nuovo arrivo della sessione invernale di calciomercato della. Claudiu, però, sin dal suo approdo a Reggio Calabria ha dovuto sudare per guadagnarsi un posto in una zona di campo molto “affollata” e ricca di concorrenza. Quando chiamato in causa ha risposto presente, ma la scorsa settimana si è fermato causa infortunio, non scendendo in campo contro la Reggiana sabato: “Speriamo di poter rientrare, sto facendo fisioterapia e insieme allo staff medico valutiamo ogni giorno la situazione”, ha detto l’esterno scuola Genoa aTv. Il giovane calciatore romeno, ...

Advertising

strillsport : Reggina, Micovschi: “Denis è il nostro simbolo, sogno di giocare con la curva piena” - citynowit : La Reggina deve rinunciare anche a Lakicevic per squalifica - psb_original : Reggina, stiramento al flessore sinistro per Micovschi: il report #SerieB - dagoool19 : RT @tuttoreggina: #Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Stavropoulos, Dalle Mura, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Bellomo, Edera, Situm; Mo… - tabellamercatob : 14^ ritorno #SerieB Alle 15.00 #RegginaVicenza Tre cambi #Reggina: Lakicevic, Dalle Mura e Bellomo per Delprato, C… -