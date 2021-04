Red Canzian | “Nessuna reunion Pooh | senza Stefano è finita quella storia”

(Di martedì 20 aprile 2021) L'exsi confessa con Serena Bortone: l'amore per Beatrice e il dolore per la scomparsa dell'amico L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Chiaraè la figlia di, il bassista dei Pooh. Classe 1989, è una cantautrice e blogger italiana. Originaria di Vittorio Veneto , è nata il 13 dicembre. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica ...L'ex Pooh si confessa con Serena Bortone: l'amore per Beatrice e il dolore per la scomparsa ...Red Canzian, ospite a Oggi è un altro giorno, ha rivelato un curioso retroscena su Mara Venier. La conduttrice in passato gli ha creato qualche problema.“A volte mi sveglio al mattino e penso che tutto quello che è successo il 6 novembre non sia mai successo. Non riesco ad immaginare che non c’è, abbiamo fatto un miliardo di cose insieme. La nostra vi ...