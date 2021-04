Recovery | Sbarra “Puntare su innovazione e sostenibilità sociale”

(Di martedì 20 aprile 2021) “Abbiamo chiesto di non allontanarsi dalle indicazioni programmatiche dei contenuti indicati dalla Commissione”. Lo ha detto Luigi, segretario generale della Cisl, al termine dell’incontro con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, sulPlan. ror/trg su Il Corriere della Città.

Così il leader della Cisl, Luigi, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi sulplan. 'Abbiamo chiesto di essere coinvolti in una discussione sul dettaglio dei progetti - ha detto - ...Sui contenuti delplan Draghi, Cgil, Cisl e Uil torneranno ad incontrarsi dopo il primo ... Lo ha detto il segretario generale della Cisl Luigiuscendo dall'incontro. "Abbiamo chiesto ...Il Consiglio dei Ministri che varerà il Recovery plan si terrà questa settimana. Lo ha annunciato il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ai vertici di Cgil, Cisl e Uil. Draghi non ha distribuito u ..."Il presidente del Consiglio e il ministro dell'Economia ci hanno anticipato alcuni punti" del Piano nazionale di rilancio e resilienza: "Abbiamo chiesto di non allontanarsi dai contenuti della Commis ...