Recovery Plan, Meloni “Il Governo non bypassi il Parlamento” (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel corso dell'incontro di ieri con il premier Mario Draghi la delegazione di Fratelli d'Italia ha chiesto “incentivi alla natalità e sostegni alla maternità, la certezza della pena che passi anche da un nuovo piano carceri assieme alle altre infrastrutture. Abbiamo insistito sulla necessità di investire sul trasporto su ferro, ferrovie, metropolitane, non piste ciclabili, su infrastrutture portuali e ancora, fondi per Roma Capitale, ricostruzione di aree terremotate del centro Italia”. Lo spiega la leader del partito, Giorgia Meloni, in un'intervista al Corriere della Sera.“Mi sembra ci sia stata attenzione e condivisione su più di un punto – prosegue -. Resta il problema del metodo. Ho avuto la netta impressione che Draghi voglia presentare il piano entro il 30 aprile, anche se ci sarebbe più tempo per farlo. Se è così, sono preoccupata. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel corso dell'incontro di ieri con il premier Mario Draghi la delegazione di Fratelli d'Italia ha chiesto “incentivi alla natalità e sostegni alla maternità, la certezza della pena che passi anche da un nuovo piano carceri assieme alle altre infrastrutture. Abbiamo insistito sulla necessità di investire sul trasporto su ferro, ferrovie, metropolitane, non piste ciclabili, su infrastrutture portuali e ancora, fondi per Roma Capitale, ricostruzione di aree terremotate del centro Italia”. Lo spiega la leader del partito, Giorgia, in un'intervista al Corriere della Sera.“Mi sembra ci sia stata attenzione e condivisione su più di un punto – prosegue -. Resta il problema del metodo. Ho avuto la netta impressione che Draghi voglia presentare il piano entro il 30 aprile, anche se ci sarebbe più tempo per farlo. Se è così, sono preoccupata. Il ...

