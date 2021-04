(Di martedì 20 aprile 2021) Dal mercato del carbonio e dai big del digitale dovranno venire i mezzi per il servizio del debito che la Commissione europea sta per accollarsi nell'ambito del piano di risanamento dell'economia ...

Advertising

ItaliaViva : “Incontro positivo con Draghi, abbiamo parlato del Pnrr e del cambio di passo sul piano vaccini. Abbiamo voluto met… - NicolaPorro : Dalla Germania al sindaco Sala, si prepara un’onda verde. Ma il Recovery fund ce ne svela la vera natura. Brutte no… - fattoquotidiano : Recovery fund, mancato l’obiettivo Ue delle ratifiche entro marzo. Ed è scontro sulle nuove tasse per ripagare i 75… - giorgiovascotto : RT @ItaliaViva: “Incontro positivo con Draghi, abbiamo parlato del Pnrr e del cambio di passo sul piano vaccini. Abbiamo voluto mettere al… - qnazionale : Recovery Fund L’Ue cerca tasse Muro degli Stati -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund

ravennanotizie.it

... sollecitata più volte da Mario Draghi , prima come presidente della Bce e ora come premier europeista del Paese che riceverà la fetta più grande del. La Commissione europea sta ...Meno brillante Milano, infastidita forse dalle indiscrezioni sulle difficoltà del piano per il, e dagli acquisti netti di titoli inferiori alle attese effettuati dall'ECB la scorsa ...Dal mercato del carbonio e dai big del digitale dovranno venire i mezzi per il servizio del debito che la Commissione europea sta per accollarsi nell’ambito del piano di risanamento dell’economia euro ...al di là delle dichiarazioni politiche, le istituzioni operano sulla base del trattato. Ci sono regole sulla concorrenza e sulla libera circolazione delle persone, compresi i calciatori, che vietano l ...