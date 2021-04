Recovery | Draghi | “Fondato su tre pilastri e risorse per 221 | 5 miliardi di euro”

(Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – Semplificazione istituzionale, delle norme e dei tempi politici, inclusi i poteri sostitutivi; riforme, soprattutto della pubblica amministrazione e della giustizia civile; e trasparenza. Questi i tresui quali sarà fondata l’attuazione delplan di Mario. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – come ha spiegato questa mattina il presidente del Consiglio nel corso dell’incontro con vertici di Cgil, Cisl e Uil – sarà di 221,5di, di cui 69 a fondo perduto. L’approvazione è attesa nel Consiglio dei ministri che si terrà questa settimana. Sul tavolo ancora nessuna versione preliminare del documento, che sarà presentato prima alle Camere, entro fine aprile, e poi in un successivo incontro a maggio nuovamente con le parti sociali. Tuttavia, ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Draghi

Questi i tre pilastri sui quali sarà fondata l'attuazione delplan di Mario. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) " come ha spiegato questa mattina il presidente del ...Queste le priorità indicate dal coordinatore di Agrinsieme, Massimiliano Giansanti, all'incontro online con il premier Marioin relazione alPlan che l'Italia si appresta a presentare ...(Teleborsa) - Semplificazione istituzionale, delle norme e dei tempi politici, inclusi i poteri sostitutivi; riforme, soprattutto della pubblica amministrazione e della giustizia civile; ...Condividi. Il Consiglio dei ministri che varerà il Recovery plan si terrà questa settimana. Draghi non ha distribuito una bozza del documento, ma ha confermato che l'entità del Recovery plan sarà di 2 ...